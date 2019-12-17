Водолазы решили буксировать затонувшую лодку в Севастополе

По информации сайта «Аргументы и факты», подлодку доставят к месту утилизации.

В настоящее время судно необходимо подготовить к буксировке. Специалисты уточнили, что для данной процедуры потребуется несколько дней. По словам экспертов, из-подлодки нужно откачать воду. Затем водолазы закроют отверстия и люки и закрепят специальные спасательные понтоны.

К буксировке важно подготовиться качественно. Иначе возникает риск нарушить судоходство в Севастопольской бухте при возможном повторном затоплении лодки.

Ранее в интернете появилась видеозапись с плавдоком 1941 года. Из-за технического состояния он затонул вместе с подводной лодкой Б-380.