Водолазы решили буксировать затонувшую лодку в Севастополе
Водолазы Черноморского флота начали подготовку для буксировки подводной лодки из Южной бухты Севастополя. Она затонула вместе с плавучим доком. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Аргументы и факты», подлодку доставят к месту утилизации.
В настоящее время судно необходимо подготовить к буксировке. Специалисты уточнили, что для данной процедуры потребуется несколько дней. По словам экспертов, из-подлодки нужно откачать воду. Затем водолазы закроют отверстия и люки и закрепят специальные спасательные понтоны.
К буксировке важно подготовиться качественно. Иначе возникает риск нарушить судоходство в Севастопольской бухте при возможном повторном затоплении лодки.
Ранее в интернете появилась видеозапись с плавдоком 1941 года. Из-за технического состояния он затонул вместе с подводной лодкой Б-380.