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    13 декабря 2021, 18:31

    Водолазы обследовали дно Невы в Санкт-Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Дно акватории Невы в Санкт-Петербурге обследовали на наличие затонувших кораблей. В исследовании участвовали специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества, сообщил ОТР.

    Водолазы обследовали почти 90% акватории и нашли множество представляющих интерес объектов.

    «Некоторые из них были повреждены во время бомбардировок, некоторые были намеренно разрушены, чтобы не мешать судоходству по фарватеру, а некоторые, как мы надеемся, вполне сохранили целостность корпуса и могут быть идентифицированы», — рассказал Сергей Ольховский, заведующий Центром подводного археологического наследия Института археологии РАН.

    Поднимать на поверхность все обнаруженные объекты не планируют, поскольку это слишком затратно. Исследование будет проводиться прямо под водой.