Водолазы обследовали дно Невы в Санкт-Петербурге

Дно акватории Невы в Санкт-Петербурге обследовали на наличие затонувших кораблей. В исследовании участвовали специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества, сообщил ОТР.

Водолазы обследовали почти 90% акватории и нашли множество представляющих интерес объектов.

«Некоторые из них были повреждены во время бомбардировок, некоторые были намеренно разрушены, чтобы не мешать судоходству по фарватеру, а некоторые, как мы надеемся, вполне сохранили целостность корпуса и могут быть идентифицированы», — рассказал Сергей Ольховский, заведующий Центром подводного археологического наследия Института археологии РАН.

Поднимать на поверхность все обнаруженные объекты не планируют, поскольку это слишком затратно. Исследование будет проводиться прямо под водой.