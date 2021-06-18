Водолазы нашли тысячу снарядов на дне Балтийского моря

Водолазы подняли на берег тысячу артиллерийских снарядов со дна Балтийского моря. Об этом сообщило ИА «Невские новости», сославшись на начальника пресс-службы МЧС региона Алексея Баранова.

За прошедшие сутки водолазы «Лидера» и МЧС по Калининградской области несколько раз погрузились к немецкой барже, затонувшей в полутора километрах от выхода из Балтийска в годы Великой Отечественной войны. Они подняли на сушу тысячу артиллерийских снарядов калибра 20 миллиметров.

Специалисты передали все боеприпасы военным инженерам, которые потом уничтожат находку на полигоне Балтийского флота.

Всего со дна моря поднято более семи тысяч боеприпасов различных калибров. Работы проводит сводный отряд, в который входят специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и водолазы регионального МЧС.