Водолазы нашли в Москве-реке тело бывшего участника музыкального группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Об этом сообщил Пятый канал.

Водолазы и спасатели прибыли к водоему 26 марта. Они осмотрели заснеженный берег Москвы-реки у Николиной Горы. Труп музыканта нашли почти за 20 часов.

Основатель группы «Звуки Му» утонул 25 марта, когда пытался спасти свою собаку. Тело обнаружили через двое суток со дня гибели. Супруга Липницкого Инна сообщила в полицию о пропаже мужа вечером 25-го числа. Уже тогда женщина чувствовала, что случилась беда.

По словам свидетелей, артист взял на лыжную прогулку ретривера. Артист вместе с собакой вышел на лед, вскоре питомец оказался в воде. Музыкант попытался спасти четвероного, но тоже провалился в промоину. На место ЧП приехали полицейские и увидели проплывающее тело музыканта, но достать его не смогли. О судьбе собаки ничего не известно.

Александр Липницкий родился в Москве в 1952 году. Выучился на журналиста в МГУ. Вместе с Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му» в 1983-м, в коллективе играл на бас-гитаре. Липницкий сотрудничал со многими рок-группами, организовывал фестивали. С начала 1990-х музыкант работал телеведущим. Он посвятил всю жизнь музыкальной критике и журналистике. Его дом в поселке Николина Гора в 1980-х превратился в главное прибежище рок-музыкантов в Москве, писало Ura.ru.