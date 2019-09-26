Водолазы нашли на затонувшем корабле чудом сохранившийся Псалтырь. Он пролежал под водой 300 лет

Уточняется, что книга была изготовлена в 1692 году. С тех пор она сохранилась идеально. Ее поместили в специальный бокс с морской водой, дабы сохранить прежние условия. Псалтырь ожидает полная реставрация, после чего его покажут в одном из музеев.

Что касается самого судна, то оно было построено в конце XVII — начале XVIII века. На корабле из России вывозили товары контрабандой, поэтому на борту «Архангела Рафаила» есть большое количество любопытных артефактов.