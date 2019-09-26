Водолазы нашли на затонувшем корабле чудом сохранившийся Псалтырь. Он пролежал под водой 300 лет
Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества нашли на борту немецкого корабля «Архангел Рафаил» чудом сохранившийся Псалтырь. Судно затонуло в 1724 году у берегов Финского залива, передает «Царьград».
Уточняется, что книга была изготовлена в 1692 году. С тех пор она сохранилась идеально. Ее поместили в специальный бокс с морской водой, дабы сохранить прежние условия. Псалтырь ожидает полная реставрация, после чего его покажут в одном из музеев.
Что касается самого судна, то оно было построено в конце XVII — начале XVIII века. На корабле из России вывозили товары контрабандой, поэтому на борту «Архангела Рафаила» есть большое количество любопытных артефактов.