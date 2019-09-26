  • Водолазы нашли на затонувшем корабле чудом сохранившийся Псалтырь. Он пролежал под водой 300 лет

    26 сентября 2019, 11:11

    Артур Блянихов

    Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества нашли на борту немецкого корабля «Архангел Рафаил» чудом сохранившийся Псалтырь. Судно затонуло в 1724 году у берегов Финского залива, передает «Царьград».

    Уточняется, что книга была изготовлена в 1692 году. С тех пор она сохранилась идеально. Ее поместили в специальный бокс с морской водой, дабы сохранить прежние условия. Псалтырь ожидает полная реставрация, после чего его покажут в одном из музеев.

    Что касается самого судна, то оно было построено в конце XVII — начале XVIII века. На корабле из России вывозили товары контрабандой, поэтому на борту «Архангела Рафаила» есть большое количество любопытных артефактов.