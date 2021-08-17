Водолазы начали поднимать тела жертв крушения Ми-8 на Камчатке

Водолазы приступили к подъему тел погибших при крушении вертолета Ми-8 на юге Камчатки. Операцию приостанавливали из-за сильного волнения на озере. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае. Накануне из-за сильного волнения поисковая операция была приостановлена», — привел сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что работы возобновили, когда наладилась погода и наступило утро. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал, что специалистам удалось найти тела всех жертв крушения. Некоторые них находятся внутри вертолета, затонувшего на глубине около 120 метров.

Спасатели уже подняли на поверхность тела пяти жертв авиакатастрофы. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнул в озеро 12 августа. Всего на борту находились 16 человек, из которых трое были членами экипажа. Выжить удалось восьми пострадавшим, которых отправили в реанимацию. Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию.