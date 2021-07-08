Водолазная группа приступила к поискам погибших при крушении Ан-26

На Камчатке к поиску тел погибших при крушении Ан-26 и черных ящиков приступила водолазная группа. На месте трагедии также работает наземная группа МЧС из 14 человек.

«Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом», — сообщили в МЧС.

Наземная группа выдвинулась на место происшествия на четырех квадроциклах и одной машине повышенной проходимости в район реки Анадырка.

Для проведения десантных спусков к месту крушения в ближайшее время должен вылететь вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России из Паланы, добавили в ведомстве.

За последние сутки спасатели обследовали более 17 квадратных километров прибрежной зоны и около четырех квадратных километров горной местности.

Пассажирский самолет Ан-26, выполняющий рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с радаров перед посадкой. Несколько часов поисков подтвердило версию о крушении. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. На месте крушения обнаружены останки 19 человек. Поиски продолжаются.

На Камчатке объявили трехдневный траур по погибшим.