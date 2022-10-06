«Водоканал Петербурга» приступил к реконструкции водопроводной сети в Красносельском районе | 360°

Общество 06 октября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

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Viber «Водоканал Петербурга» приступил к реконструкции водопроводной сети в Красносельском районе

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В пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля рассказали, что сотрудники «Водоканала» приступили к реконструкции водопроводной сети в Красносельском районе города. Об этом написал «Петербургский дневник».

До декабря 2024 года они заменят старые трубы на новые из высокопрочного чугуна на участке от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова. Всего его протяженность составляет более 1,8 километра.

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Автомобилистов предупредили, что ограничения дорожного движения вводиться не будут.

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