Водные облигации могут появиться в России уже в начале 2023 года

Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко рассказала о возможном появлении в России водных облигаций уже в начале 2023 года. Об этом написала «Парламентская газета».

Водные облигации могут стать новым источником финансирования водохозяйственного комплекса, поскольку действующие тарифы не позволяют провести масштабную реконструкцию водосетей.

«Водные облигации — это ценные бумаги, которые выпускаются под реализацию конкретных проектов в сфере водохозяйственного комплекса, например строительство причала, проведение дноуглубительных работ и так далее. Такая практика уже применяется в мире, для России же пока это новый инструмент „зеленого“ финансирования», — объяснила Зленко.

Она отметила, что речь о великой доходности не идет. Если сегодня власти не будут заниматься проблемами воды, то завтра страна может потерять водный потенциал, а это значит, что людям будет нечего пить и негде купаться.