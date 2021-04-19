«Водную амнистию» предложили продлить в России

В общественной организации «Союз садоводов» предложили Минприроды РФ продлить разрешение для дачников добывать техническую воду и отложить введение штрафов за отсутствие лицензии до 2024 года. Другими словами, продлить так называемую «водную амнистию», которая действовала до 2020 года.

По словам экспертов, с 2020 года стало обязательным лицензирование скважин для добычи воды, расположенных на территории СНТ и ОНТ. Однако техтребования, предусмотренные законом, сложно исполнить. Более того, штрафы, которым могут подвергнуться объединения дачников, неподъемные.

«Пока, насколько нам известно, штрафы не применялись, но если такая практика начнется, то под раздачу могут попасть многие СНТ. В Подмосковье, например, большинство», — рассказала «Парламентской газете» юрист Союза садоводов Динара Хакимова.

Механизм получения лицензии простой — заявку можно подать на портале госуслуг. Технические условия, предъявляемые к способу добычи воды, исполнить довольно сложно.

Хакимова добавила, что во многих регионах дачники продолжают добывать техническую, а не питьевую воду. Но за это им грозят большие штрафы. Поэтому участники общественной организации хотят поднять вопрос о лицензировании скважин на различных уровнях.

В начале апреля в Росреестре подготовили законопроект, позволяющий легализовать дачи, построенные во времена Советского Союза без документов.