Водка с золотыми хлопьями и ванилином может исчезнуть в России

Производители крепких спиртных напитков предложили Минфину изменить определение водки в новом техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции».

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В действующей сейчас редакции техрегламента, вступающего в силу в 2021 году, водка — это спиртной напиток крепостью 37,5–56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации.

Включения элементов декора в этот напиток документ не предполагает. Также не предполагается наличие данных элементов и в ликеро-водочных изделиях, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

По словам руководителя GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, когда новый документ начнет действовать на всей территории ЕАЭС, приоритет будет у него, а не у национального законодательства.

По мнению экспертов, если водка с элементами декора, в числе которых сусальное золото, марки и монеты, не стала массовым продуктом и отказ от нее на оборот рынка влияние не окажет, то запрет некоторых ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно уменьшит ассортимент алкогольных напитков.