Водка с добавками не исчезнет из продажи — Союз производителей алкоголя
Косарев заметил, что в документе «О безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 2021 года, есть положения, требующие корректировки.
«Всего в алкогольной отрасли — я имею в виду и крепкие спиртные напитки, и пиво, и вино — обнаружено порядка 27 несоответствий существующему положению вещей. Одно из них касается упоминания о том, что в производстве водки могут быть использованы только ингредиенты растительного происхождения», — пояснил он.
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По словам главы Союза производителей алкогольной продукции, одновременно с этим в рецептурах водки зачастую используются и другие ингредиенты, в том числе ванилин.
«Задача отрасли в том, чтобы этот техрегламент до 2021 года соответствующим образом доработать, устранить все ошибки. Чем мы и занимаемся», — заметил Косарев.
Для этого, подчеркнул он, достаточно времени. С прилавков, успокоил специалист потребителей, продукты не исчезнут.
Ранее СМИ рассказали, что с 2021 года могут прекратить производство водки с элементами декора и некоторыми ароматическими добавками.