Водящих хоровод пожарных сняли на видео в Петербурге. У этого нашлось объяснение

Странное видео с водящими хоровод пожарными появилось в Сети. Оказалось, что сотрудники комитета по вопросам правопорядка и безопасности из Невского района в Петербурге снимали новогоднее поздравление.

В аккаунте комитета во «ВКонтакте» сообщили, что их сотрудники готовили видеопоздравление для коллег и родных с Днем спасателя и Новым годом. Пока ролик находится в работе, но жители Петербурга уже поделились кадрами с места съемок.

На них видно, как спасатели устроили хоровод вокруг елки, а за ней стоит пожарная машина.

В комитете отметили, что сожалеют из-за того, что теперь для жителей Северной столицы не получится сюрприза.