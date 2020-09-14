Водительские права выдали слепому в Оренбургской области

По данным информагентства, получивший водительское удостоверение мужчина стоит на учете в диспансере под наблюдением офтальмолога с 2004 года. Врачи констатировали ему слепоту обоих глаз два года назад.

Отмечается, что этот недуг препятствует мужчине самостоятельно использовать авто и управлять им, так как имея противопоказания медиков к вождению он может подвергнуть и себя, и других участников дорожного движения к опасности.

«Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение», — цитирует правоохранителей портал NEWS.ru.

По решению суда действие водительских прав мужчины прекращено. Профильное ведомство выясняет, как именно житель Медногорска мог их получить.

«Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки», — добавили в прокуратуре.