Водительские права временно перестали выдавать в России из-за технического сбоя

ГИБДД временно не проводит выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Такое заявление сделали в пресс-службе МВД России.

Причиной, по которой ведомство приостановило выдачу документов, стал сбой в работе платформы «Электронная Москва». Сейчас работа основных компонентов системы восстановлена, сообщил ТАСС.

Несмотря на это, на платформе продолжаются технические работы. В связи с этим один из важных компонентов проверочной и регистрационных систем не работает.

«Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время ремонтные работы будут завершены. МВД России также принесло извинения за временные неудобства. После восстановления работы сервиса ГИБДД продолжит оказание всех услуг гражданам. Ведомство будет работать в формате «до последнего клиента».