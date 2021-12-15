Водительские права приравняли к удостоверению личности

Госдума приняла закон, который позволяет организациям, работающим с деньгами и имуществом, подтверждать личность клиента в упрощенном порядке, используя водительские права. О новом распоряжении написало РИА «Новости».

Сейчас использовать водительские права для того, чтобы сверяться с личностью гражданина, могут только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Но после принятия обновления так смогут делать операторы мобильной и почтовой связи, страховщики, ломбарды и лизинговые компании.

Теперь водительские права будут считаться удостоверением личности. Их номер пойдет в дополнение к информации о паспортных данных — основному средству идентификации гражданина.

Также вспомогательными документами считаются ИНН и СНИЛС. При этом закон позволит перечисленным организациям использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая введена на сайте госуслуг. Но такое право у сотрудников компаний появится только после согласия клиента.

Новый закон предусматривает увеличение размера страховых премий с 15 до 40 тысяч без проведения обязательной идентификации физического лица.