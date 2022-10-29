Водительские права ЛНР и ДНР разрешили использовать в России | 360°

Общество 29 октября 2022, 12:13 Водительские права ЛНР и ДНР разрешили использовать в России МВД: водительские права ЛНР и ДНР разрешили использовать в России РИА "Новости"

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Водительские удостоверения, выданные компетентными органами Луганской и Донецкой народных республик, можно использовать при вождении автомобиля в России. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сослалась на федеральный закон «О безопасности дорожного движения», в соответствии с которым к вождению транспортным средством в России допускаются люди с международными или национальными водительскими удостоверениями.

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В Херсонской и Запорожской областях, добавила она, начали работу регистрационно-экзаменационные подразделения, где местные жители могут обменять свое старое водительское удостоверение на документ российского образца.

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Правоохранители приняли уже более 4,8 тысячи заявлений на замену водительского удостоверения. Из них 3,8 тысячи заявок получило положительный ответ, написал kp.ru.

Жители Херсонской и Запорожской областей также получили льготы в виде отмены уплаты государственной пошлины при замене старых водительских удостоверений.