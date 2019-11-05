Водительские права Брежнева выставили на аукцион

В Москве пройдет аукцион, одним из лотов которого станет водительское удостоверение Леонида Брежнева, выданное ему в 1976 году. Также с молотка уйдет талон предупреждений, в котором отмечались нарушения правил генсеком.

Источник фото: аукционный дом «Литфонд»

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За права и талон нарушений Брежнева планируют выручить 1,35-1,5 миллиона рублей, сообщили в аукционном доме «Литфонд».

Права были выписаны главе СССР 10 декабря 1976 года, за несколько дней до его 70-летия.

Удостоверение позволяло Брежневу управлять всеми видами транспорта, от мотоциклов до грузовиков.

По словам нынешнего владельца экспонатов, имя которого не приводится, это был подарок Брежневу от министра внутренних дел Николая Щелокова.

После смерти генсека документы хранились на его даче. Когда в 1991 году дачу передали в пользование тогдашнему мэру Москвы Гавриилу Попову, «вещи и документы стали достоянием рынка», сообщили в аукционном доме.

Торги пройдут 14 ноября.