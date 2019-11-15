Водительские права Брежнева пустили с молотка

В Москве с молотка пустили водительское удостоверение генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Вместе с ним за 1,55 миллиона рублей продали талон предупреждений.

Документы, сообщил аукционный дом «Литфонд», выдали 10 декабря 1976 года, незадолго до 70-летия Леонид Ильича.

Сдатчик назвал их «шуточным подарком». Преподнес его министр МВД Николай Анисимович Щелоков.

«Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование», — пояснили в «Литфонде».

Источник фото: аукционный дом «Литфонд»

В водительском удостоверении ААК № 000077 указано, что Брежнев может управлять всеми видами транспортных средств. На талоне предупреждений ААИ № 670077 нет ни одной дыры, которая говорила бы о допущенных водителем нарушениях.

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Стартовой ценой лота объявили сумму в 1,35-1,5 миллиона рублей. В итоге права и талон продали за 1,55 миллиона. Имя нового владельца не приводится.

Леонид Брежнев в течение 18 лет занимал высшие руководящие должности в СССР, вплоть до своей смерти в 1982-м. К власти он пришел в 1964 году.