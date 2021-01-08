Водителям в Москве рекомендовали не превышать скорость из-за морозов

Московских водителей попросили быть внимательнее на дорогах в связи с грядущими морозами. С таким заявлением выступил московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Владельцев авто попросили не превышать скорость на дорогах и избегать резких маневров. «Рекомендуем быть особенно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и высоких скоростей», — говорится в сообщении Дептранса, которое цитирует ТАСС.

В Москве и Московской области был введен желтый уровень погодной опасности, подчеркивается в сообщении. Как ожидают синоптики, температура опустится до минус 18 градусов, возможна гололедица.

Уже на следующей неделе жителям столицы придется кутаться в теплую одежду из-за аномальных сибирских морозов. Температура воздуха днем будет опускаться до -17 градусов, а ночью — даже до -27. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, таких холодных дней не было последние три года. Сибирские морозы ударят по Центральной России впервые за несколько лет. Стоит ждать не только аномальных морозов, но и сугробов.