Водителям разрешат не возить с собой права в нескольких городах России

В новом году Минцифры России намерено запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал замминистра Олег Качанов.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами», — передает слова замглавы Минцифры «Российская газета».

Пока приложение будет работать в экспериментальном режиме. Его планируют запустить в нескольких городах России. Однако в каких именно, пока не стали раскрывать.

Инициативу с подобными приложениями ранее уже затрагивали в правительстве. Тему поднял вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о «мобильном идентификаторе», который можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. Летом приложение было уже разработано и началась процедура сертификации. В будущем оно может заменить бумажный паспорт на электронный.