Водителям рассказали, что делать при поломке авто на трассе М-11 | 360°

Общество 27 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Водителям рассказали, что делать при поломке авто на трассе М-11

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Если на трассе М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга сломалась машина или закончился бензин, можно позвонить по номеру *2323 и вызвать аварийного комиссара. Об этом для сайта РИАМО рассказали в пресс-службе «Автодора».

По этому номеру можно обратиться в случае аварии или неисправности, а также проверить баланс счета транспондера.

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В компании отметили, что сеть заправок на трассе постоянно развивается. Сейчас автозаправки работают на 23 километре трассы, 258 километре, 313 километре (слева), 327 километре (справа), 423 километре, 477 километре слева и на 665 километре.

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