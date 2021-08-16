Водителям-профессионалам предложили запретить перерабатывать без отдыха

Минтранс разработал новый законопроект, который регулирует режим работы и отдыха для водителей грузовиков, автобусов и такси. Кого он коснется и возможны ли будут переработки, разобрались «Известия».

Сам законопроект уже появился на портале нормативно-правовых актов. Авторы сослались на перечень состояний человека, которые несут опасность. Этот список создан научно-исследовательским центром транспортной безопасности Университета Лоуборо (Великобритания), Техническим университетом Чалмерса (Швеция) по методам проекта SafetyNet, учрежденного Европейской комиссией.

На первом месте среди причин всех аварий оказались состояние усталости и невнимательность. На второй строчке — потеря внимания, на третьей — алкогольное опьянение.

Новый проект Минтранса предполагает, что водители указанных средств должны будут соблюдать режим труда и отдыха. Это не значит, что вообще недопустимыми станут переработки. Они останутся возможными, если в машине будет установлен специальный прибор, который измеряет работоспособность. Сейчас новый проект проходит обсуждение.

МВД России работает над вопросом о том, как изменить билеты для теоретической части экзамена по вождению. В ведомстве считают, что нужно приблизить их к реальным и разнообразным ситуациям на российских дорогах.