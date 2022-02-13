Водителям позволят жаловаться на качество дорог властям напрямую

Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов появится в России. Она даст возможность автомобилистам указывать на плохое состояние трасс. Соответствующий законопроект Госдума предполагает рассмотреть во втором чтении в ходе весенней сессии. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По имеющимся данным, в ресур попадут сведения об истории дорожных работ и результатах оценки состоянии дорожного покрытия. Данные планируется размещать в открытом доступе на официальном сайте оператора системы контроля.

Нарушение установленного законодательством порядка, способов или сроков представления информации в систему повлечет за собой административную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Раменском городском округе с 15 марта начнет действовать временное ограничение движения для грузовиков. Большегрузы не пустят на Быковский переезд. Ограничение связано со строительством путепровода через железную дорогу в районе платформы Быково. Оно будет действовать круглосуточно с 15 марта 2022-го по 1 мая 2025-го на переезде между Южным проспектом и Интернациональной улицей в поселке Удельная.