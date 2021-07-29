Водителям подземных такси запретили высказываться о Маске

Водителям такси, работающим в подземных тоннелях в Лас-Вегасе, запретили высказываться об Илоне Маске. Такие правила прописали в специальной инструкции для таксистов. Об этом сообщило TechCrunch.

«Эта категория вопросов чрезвычайно распространена и чрезвычайно деликатна. <…> Будьте краткими и постарайтесь прекратить такой разговор. Если пассажиры продолжают настаивать на обсуждении темы, то вежливо скажите: „Извините, но я действительно не могу это обсуждать“ и смените тему», — сказано в инструкция.

Кроме того, работникам порекомендовали следующим образом отвечать на вопрос о том, нравится ли им работать в компании: «Да, он прекрасный лидер! Он мотивирует нас!». Также работников попросили не рассказывать о сроке своей работы на Маска, передала «Газета.ru».