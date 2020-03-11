Водителям отказались увеличивать штрафы
Как сообщил замминистра юстиции Денис Новак, все санкции, предусмотренные ныне действующим кодексом, сохранятся без изменений, пишет «Российская газета». Таким образом повышения штрафов не предвидится.
«Это уже согласованное решение и документ скоро будет направлен всем ведомствам для согласования», — заявил замминистр.
Новый Кодекс об административных правонарушениях предполагает упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах. Это существенно облегчит жизнь водителям.
По мнению Новака, это направление нужно развивать. В том числе стоит задействовать электронные средства.
Ранее МВД предложили резко увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения в проекте нового КоАП. Минюст РФ заявил, что запросам общества это не соответствует.