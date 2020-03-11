Водителям отказались увеличивать штрафы

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размер штрафов не увеличится. Ответственность и наказания для водителей будут такими же, как и в текущем кодексе.

Как сообщил замминистра юстиции Денис Новак, все санкции, предусмотренные ныне действующим кодексом, сохранятся без изменений, пишет «Российская газета». Таким образом повышения штрафов не предвидится.

«Это уже согласованное решение и документ скоро будет направлен всем ведомствам для согласования», — заявил замминистр.

Новый Кодекс об административных правонарушениях предполагает упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах. Это существенно облегчит жизнь водителям.

По мнению Новака, это направление нужно развивать. В том числе стоит задействовать электронные средства.

Ранее МВД предложили резко увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения в проекте нового КоАП. Минюст РФ заявил, что запросам общества это не соответствует.