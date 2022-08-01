Водителям объяснили, какие детали нельзя менять в машине

Зеркала, колеса, бамперы и все, что способно отделиться от машины в момент ДТП, водителям нельзя менять без соответствующей сертификации. В противном случае деталь, с учетом скорости, способна превратиться в опасный предмет и нанести вред окружающим, при столкновении с другой машиной. Об этом агентству «Прайм» сообщил технический специалист Московского политехнического института Юрий Бибилов.

По его словам, бампер возможно поменять после регистрации внесения изменений в конструкцию автомобиля в ГИБДД.

«Его делают из высокопрочного пластика, который не имеет острых кромок и не колется. Это же относится к стеклам фар, зеркалам и стеклам», — сообщил специалист Политеха.

Бибилов напомнил, что нельзя менять внутреннее убранство автомобиля: сиденья, руль.

«Их разрабатывали с учетом безопасности пассажиров и водителя», — добавил он.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал водителей к концентрации на дороге при поездках в жаркую погоду.