Водителям объяснили, как сэкономить на бензине

На фоне роста цент на бензин во всем мире у водителей возникала потребность экономить на бензине. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин дал советы автолюбителям, как сократить расходы на топливо.

«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт отметил, что установка газового оборудования недешевое удовольствие, но со временем оно окупится. Для тех, кто намерен продолжить пользоваться бензином, Шапарин посоветовал изменить стиль вождения. Все дело в том, что резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим — не больше 120 километров в час, если разрешено 130.

Аналитики ранее провели исследование и выяснили, что жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки больше всего могут приобрести бензина на свои среднемесячные зарплаты.