Водителям напомнили, для чего на самом деле нужна аварийная сигнализация
Автоюрист, ведущий радио «Автодор» Сергей Смирнов считает, что многие водители используют аварийную сигнализацию не по назначению. Для чего на самом деле эта кнопка предназначена, он рассказал в эфире радиостанции Sputnik.
«Так повелось, что в некоторых ситуациях аварийная сигнализация используется не по назначению. Например, ее используют для благодарности, когда один водитель пропускает другого. Еще ее используют для остановки в неположенном месте. Также бывает, что водитель проезжает нужный поворот, останавливается, включает „аварийку“ и сдает назад, а потом поворачивает направо или налево», — сообщил Смирнов.
В действительности «аварийка» предназначена для информирования других участников движения о неисправности автомобиля, либо о плохом самочувствии водителя.
Автомобилисты не должны полагаться на то, что включенная аварийная сигнализация освободит от их штрафа за нарушение ПДД, резюмировал эксперт.