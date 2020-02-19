Водителям «Мосгортранса» поручили отслеживать китайцев в автобусах

«Мосгортранс» поручил своим сотрудникам отслеживать китайцев в общественном транспорте. Письма о соответствующем поручением были разосланы ведомством.

«При поступлении от водителя автобуса, троллейбуса, трамвая, электробуса информации о нахождении в салоне… лица китайской национальности, диспетчер ОАДУ должен вызвать по адресу, указанному водителем, наряд полиции», — сказано в сообщении.

Снимок письма опубликовал пользователь в Twitter.

Сначала в официальном аккаунте «Мосгортранса» в Twitter эту информацию отрицали.

Позже пресс-служба ведомства подтвердила «360», что ведется мониторинг безопасности транспорта, данные отправляются медикам и в случае необходимости — принимаются профилактические меры.

«Общественный транспорт — место большого скопления людей, и нам необходимо обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства — министерства Здравоохранения и Роспотребнадзора. Наша цель — быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров», — сказали в «Мосгортрансе».

С 20 февраля для граждан Китая временно запрещается въезд в Россию. Под ограничение попадают поездки в личных целях, туризм и работа на территории РФ.