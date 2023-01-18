Общество 18 января 2023, 11:45 Водителям электросамокатов будут начислять штрафы за несоблюдение ПДД

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С 1 марта водителям электросамокатов будут начислять штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В Москве с началом весны планируют расширить парк электросамокатов до 60 тысяч единиц. Больше всего их станет в спальных районах, на территории Новой Москвы и районах за МКАД. На данный момент в столице установлено 3250 велопарковок и три тысячи парковок для самокатов.

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Средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут официально считаться транспортными средствами.

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