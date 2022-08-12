Водителя в Екатеринбурге оштрафовали за непристегнутого игрушечного Гарфилда

Водителю «Газели» в Екатеринбурге выписали штраф на тысячу рублей за непристегнутую мягкую игрушку в виде кота Гарфилда. Техника зафиксировала нарушение ошибочно, а инспектор ГИБДД почему-то не обратил на это внимания, сообщил портал E1.

Игрушка была приклеена к лобовому стеклу. Техника распознала его как пассажира без ремней безопасности, а инспектор, видимо, подписал постановление о штрафе не глядя.

В областной ГИБДД изданию пояснили, что водитель не обязан платить этот штраф, но ему придется обжаловать постановление — только тогда его отменят.

«Постановление было вынесено ошибочно. В настоящее время с гражданином состоялся разговор, был разъяснен порядок обжалования», — рассказали в ведомстве.

Штраф, вынесенный на основе данных камеры видеонаблюдения, можно обжаловать в онлайн-режиме в течение 10 календарных дней. Если удалось обжаловать уже оплаченный штраф, деньги вернутся. Необходимо обратиться в ГИБДД, можно — через официальный сайт инспекции.