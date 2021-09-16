Водителя, устроившего драку, задержали в Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил драку после ДТП на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент произошел в мае этого года, написали «Невские новости» со ссылкой на источник в местной полиции.

В день аварии автомобиль марки Chevrolet задел Lada Priora. Водитель отечественной машины решил разобраться с виновником ДТП. Он порезал колеса автомобилю обидчика, а затем ударил его по голове. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия.

На 34-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Его арестовали накануне в Гатчине и поместили в изолятор. Расследование дела продолжается.