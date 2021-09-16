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    16 сентября 2021, 14:24

    Водителя, устроившего драку, задержали в Ленинградской области

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил драку после ДТП на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент произошел в мае этого года, написали «Невские новости» со ссылкой на источник в местной полиции.

    В день аварии автомобиль марки Chevrolet задел Lada Priora. Водитель отечественной машины решил разобраться с виновником ДТП. Он порезал колеса автомобилю обидчика, а затем ударил его по голове. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия.

    На 34-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Его арестовали накануне в Гатчине и поместили в изолятор. Расследование дела продолжается.