Общество 25 ноября 2022, 06:08 Водителя такси осудили за аварию с пострадавшей в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал шофер социального такси, который устроил ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Авария случилась в мае прошлого года в переулке Гривцова. Подсудимый сел за руль, будучи в наркотическом опьянении. Это привело к тому, что иномарка Renault Logan, которой он управлял, врезалась в Hyundai Solaris.

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В результате пассажирка таксиста получила тяжелые травмы. Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы и обязал выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

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