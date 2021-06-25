Водителя скорой ранили в Красноярском крае

Неизвестный напал на водителя скорой помощи в городе Назарово Красноярского края и ранил его в голову. Полиция начала разбираться в обстоятельствах происшествия.

«Поступило сообщение по факту получения травмы жителем города Назарово. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины», — сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Местные СМИ сообщили, что пострадавший работает водителем скорой помощи. После смены он загнал машину в гараж, написал сайт радиостанции Muksun.fm, начал закрывать дверь и услышал выстрел. Он почувствовал боль в затылке. Из раны у него достали несколько осколков.

В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.