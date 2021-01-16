Водителя «Ситимобил» посадили за мастурбацию при пассажирке

Водитель «Ситимобил» получил пять суток за то, что занимался мастурбацией при пассажирке. В суде выяснилось, что он уже год как лишен прав.

Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на потерпевшую. Мария Дьякова рассказала, что таксист сначала задавал ей личные вопросы, потом включил порно на смартфоне. А потом остановился и начал мастурбировать.

На него завели административное дело. Выяснилось, что год назад его лишили прав за то, что он устроил ДТП, будучи пьяным.

Ранее водителя, который во время поездки начал агрессивно проповедовать пассажирке на тему религии, заблокировали без права восстановления. Об сообщили в пресс-службе «Ситимобил».

Москвичка заказала такси, но как только автомобиль тронулся, водитель начал на повышенных тонах рассказывать ей про религию. Он заявил, что хочет, чтобы девушка «спаслась и выбрала правильный путь», а также заявил, что Библия полезна для здоровья.

Девушка рассказала, что испугалась и не чувствовала себя в безопасности, несмотря на то, что мужчина не причинил ей физического вреда. Ее напугал также тот факт, что водитель признался: раньше он был наркоманом и постоянно употреблял спайсы. Полгода назад он завязал с наркотиками, за что благодарил Бога.