Водителя, сбившего девочку, заключили под стражу на Урале

По данным издания, авария произошла в Волчанске в сентябре этого года. По предварительной версии, пьяный водитель не справился с управлением и сбил девочку, после чего скрылся с места происшествия. Суд решил оставить его под стражей до 17 февраля 2021 года.

«Водитель обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, за которое уголовным законом предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», — добавили в пресс-службе.