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    30 июля 2020, 16:50

    Водителя посадили за смертельное ДТП в Пензе

    Дарья Морозова

    Водителю, который стал виновником ДТП со смертельным исходом в Пензе, вынесли приговор. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    Известно, что водитель пытался обогнать едущую впереди машину и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем. Его водитель и пассажир погибли на месте.

    «Подсудимый не согласился с предъявленным ему обвинением, дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства», — рассказали в пресс-службе Пензенского районного суда.

    Водителю назначили шесть лет лишения свободы и лишение прав на три года.

    Новости SMI.FM