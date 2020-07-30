Водителя посадили за смертельное ДТП в Пензе

Известно, что водитель пытался обогнать едущую впереди машину и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем. Его водитель и пассажир погибли на месте.

«Подсудимый не согласился с предъявленным ему обвинением, дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства», — рассказали в пресс-службе Пензенского районного суда.

Водителю назначили шесть лет лишения свободы и лишение прав на три года.