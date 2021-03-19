Водителя Porsche задержали по делу о смертельном ДТП под Челябинском

Задержан водитель Porsche Сергей Афанасьев, сбивший 60-летнюю женщину в Еткульском районе Челябинской области в 2019 году. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на источник.

Правоохранители нашли 40-летнего автолюбителя, который насмерть сбил пенсионерку.

«Его задержали и сняли с розыска. Сейчас он не в СИЗО, а остается на свободе», — сказал источник.

Водитель иномарки не пытался затормозить во время ДТП. Он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и двинулся дальше. Авария произошла летом 2019 года. Виновника задержали через три месяца и почти сразу же отпустили. Вскоре никто ничего не знал о его местонахождении. Местные жители считали, что тот имел связи в правоохранительных органах.

В декабре 2020 года мужчину объявили в федеральный, а потом и в международный розыск. Но несмотря на попытки скрыться, его не арестовали.

Водитель белого Porsche был два раза судим по статье «Вымогательство», написал «Царьград». Он вышел из тюрьмы по УДО. После правонарушитель получил 40 штрафов за превышение скорости.

У погибшей пенсионерки остался сын-инвалид, он живет один.