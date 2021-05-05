Водителя, перевозившего команду баскетболисток, отправили под домашний арест

Водителя маршрутки, перевозившего команду девочек-баскетболисток, Руслана Нахметова отправили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

«Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста <…> до 30 июня 2021 года», — сказал судья.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Родители баскетболисток, погибших в ДТП, считают, что водитель микроавтобуса, перевозивший детей, не виноват в произошедшем. Они уверены, что виноват только водитель «девятки», а не тренер или директор школы.

Когда Нахметова задержали, он не стал возражать, поскольку перевозка детей не была согласована. Но виновником аварии себя не признал.

Смертельное ДТП на Ставрополье произошло 30 апреля. Правила ПДД нарушил водитель ВАЗ-2109, который пошел на обгон и задел КамАЗ. Грузовик начал тормозить, но в результате перевернулся на микроавтобус. Пять спортсменок погибли, еще семерых пострадавших доставили на лечение в Москву.