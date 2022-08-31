Водителя осудят за кражу бензина в Ленобласти

В Ленинградской области перед судом предстанет местный житель, который попытался украсть бензин. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

В сентябре прошлого года обвиняемый заправил более 13 литров бензина и попытался уехать с АЗС, не рассчитавшись. В поимке мужчины сотруднику заправки помог другой автомобилист. Он запрыгнул на капот машины, однако водитель продолжил движение. В результате ему пришлось спрыгнуть, чтобы не получить травм. Работник АЗС сообщил о произошедшем правоохранителям, которые поймали водителя. Уголовное дело будет рассматриваться в Выборгском районном суде.