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    21 октября 2021, 19:49

    Водителя осудили за смертельное ДТП во Владимирской области

    Житель Владимирской области получил девять лет колонии за смертельное ДТП

    Артур Блянихов

    Во Владимирской области перед судом предстал 35-летний мужчина, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

    Авария произошла в Вязниках летом прошлого года. Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате два его пассажира получили смертельные травмы и скончались на месте. Следующие девять лет осужденный проведет в колонии общего режима.