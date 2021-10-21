Водителя осудили за смертельное ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области перед судом предстал 35-летний мужчина, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в Вязниках летом прошлого года. Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате два его пассажира получили смертельные травмы и скончались на месте. Следующие девять лет осужденный проведет в колонии общего режима.