Водителя осудили за смертельное ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае перед судом предстал 35-летний местный житель, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла летом в Чите на парковке около железнодорожного вокзала. Пьяный водитель иномарки Nissan Terranо перепутал педали тормоза и газа, и сбил двух молодых людей, которые ждали автобус на остановке. Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм. Суд приговорил мужчину к восьми с половиной годам колонии общего режима.