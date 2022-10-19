Водителя осудили за смертельное ДТП в Петербурге | 360°

19 октября 2022, 15:54
Водителя осудили за смертельное ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге перед судом предстал водитель спецтехники, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.
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Авария случилась в ноябре прошлого года на Измайловском бульваре. При повороте мужчина не убедился в безопасности маневра и сбил 84-летнюю женщину. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась. Обвиняемого приговорили к году и шести месяцам лишения свободы.
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