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    05 февраля 2021, 18:20

    Водителя осудили за смертельное ДТП в Пензенской области

    Артур Блянихов

    В Пензенской области перед судом предстал 20-летний местный житель, который устроил смертельное ДТП летом прошлого года. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    По данным информагентства, в конце августа пьяный водитель потерял управление и машина опрокинулась, ударившись о грунтовую насыпь. В результате трое пассажиров погибли. Виновник ДТП признал свою вину. Следующие девять лет он проведет в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить пять миллионов родителям погибших в качестве компенсации.