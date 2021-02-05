Водителя осудили за смертельное ДТП в Пензенской области

По данным информагентства, в конце августа пьяный водитель потерял управление и машина опрокинулась, ударившись о грунтовую насыпь. В результате трое пассажиров погибли. Виновник ДТП признал свою вину. Следующие девять лет он проведет в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить пять миллионов родителям погибших в качестве компенсации.