Водителя осудили за смертельное ДТП в Ивановской области

В Ивановской области перед судом предстал 21-летний местный житель, который устроил смертельную аварию. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось в июне прошлого года. Пьяный молодой человек за рулем LADA вылетел в кювет и врезался в дерево. Оно сломалось и упало на проезжую часть. В результате погибла 21-летняя девушка. Суд приговорил водителя к шести с половиной годам в колонии общего режима. Также его обязали выплатить матери погибшей свыше двух миллионов рублей.