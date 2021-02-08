Водителя осудили за смертельное ДТП в Челябинской области
В Челябинской области перед судом предстал 21-летний житель Магнитогорска, который прошлой осенью устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В сентябре 2020 года молодой человек ехал из Троицка в Степное. При попытке обгона он не справился с управлением и вылетел в кювет. На момент аварии в салоне находилось четверо пассажиров. Один их них погиб. Следующие два года осужденный проведет в колонии-поселении.