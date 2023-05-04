Общество 04 мая 2023, 19:09 Водителя осудили за смерть ребенка в Прикамье

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В Пермском крае на скамье подсудимых оказался водитель бетономешалки, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт Березниковского городского суда.

Авария произошла в августе прошлого года. При выезде со стройки мужчина наехал на девочку, которая каталась на самокате. Ребенок получил смертельные травмы и скончался. «Царьград» написал, что водителя приговорили в двум годам и девяти месяцам в колонии-поселении. Также суд обязал его выплатить семье погибшей пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.