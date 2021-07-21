Водителя оштрафовали за смертельное ДТП на Ямале

В ЯНАО суд прекратил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла на трассе Сургут — Салехард. Водитель на большой скорости при обгоне врезался в ВАЗ, который откинуло в сторону, где он вписался в другую машину. В результате мужчина, сидевший за рулем отечественного авто погиб, а его трехлетний пассажир пострадал.

Виновника столкновения оштрафовали на 60 тысяч рублей. Он признал свою вину и возместил потерпевшим моральный и материальный вред.

«Судом не в полной мере учтены последствия совершенного преступления в виде смерти взрослого человека и причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку», — обозначили в ведомстве.

Отмечается, что прокурор обжаловал в апелляционном порядке решение суда.