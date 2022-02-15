Водителя оштрафовали за пьяную езду и неповиновение полицейским на Урале

В Тюменской области оштрафовали водителя, который попался пьяным за рулем и не подчинился требованиям полицейских. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной судебной системы.

Правоохранители задержали мужчину в декабре прошлого года. Он проигнорировал их требование остановиться и попытался скрыться. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителя. Выяснилось, что автомобилист был пьян. Суд оштрафовал его.