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    15 февраля 2022, 15:55

    Водителя оштрафовали за пьяную езду и неповиновение полицейским на Урале

    Артур Блянихов

    В Тюменской области оштрафовали водителя, который попался пьяным за рулем и не подчинился требованиям полицейских. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной судебной системы.

    Правоохранители задержали мужчину в декабре прошлого года. Он проигнорировал их требование остановиться и попытался скрыться. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителя. Выяснилось, что автомобилист был пьян. Суд оштрафовал его.